Bugünkü
Takvim

Migren sına doğal çözüm

Dayanılmaz migren ları hayatı kabusa çeviriyor. Bitkisel yağlar, bu ağrının dinmesine yardımcı oluyor. Biberiye yağıyla baş bölgesine masaj yapmak, sancıyı hafifletiyor. Bu sayede rahatlama sağlıyor.

Ağrıya doğal çözüm
Dayanılmaz migren ları hayatı kabusa çeviriyor. Bitkisel yağlar, bu ağrının dinmesine yardımcı oluyor. Biberiye yağıyla baş bölgesine masaj yapmak, sancıyı hafifletiyor. Bu sayede rahatlama sağlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriMigren ağrısına doğal çözüm
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri