Dayanılmaz migren ağrıları hayatı kabusa çeviriyor. Bitkisel yağlar, bu ağrının dinmesine yardımcı oluyor. Biberiye yağıyla baş bölgesine masaj yapmak, sancıyı hafifletiyor. Bu sayede rahatlama sağlıyor.
Dayanılmaz migren ağrıları hayatıkabusa çeviriyor. Bitkiselyağlar, bu ağrınındinmesine yardımcıoluyor. Biberiyeyağıyla baş bölgesinemasaj yapmak, sancıyıhafifletiyor. Bu sayederahatlama sağlıyor.
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