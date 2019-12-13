Abd'li bir sağlık sitesi salataların vazgeçilmez sebzelerinden olan mor lahananın bilimsel verilere dayanarak belirlenmiş 5 faydasını derledi. İşte o faydalar; antioksidan gibi güçlü bileşenlere sahip mor lahana hücre hasarına karşı koruma sağlıyor, bağırsak iltihabi gibi birçok iltihabı önlemede etkili, kalp sağlığını destekliyor, kemikleri güçlendiriyor.