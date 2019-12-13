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Rengi mor faydası bol! İşte nın faydaları...

'li bir sağlık sitesi salataların vazgeçilmez sebzelerinden olan mor nın bilimsel verilere dayanarak belirlenmiş 5 faydasını derledi. İşte o faydalar...

Rengi mor faydası bol

Abd'li bir sağlık sitesi salataların vazgeçilmez sebzelerinden olan mor nın bilimsel verilere dayanarak belirlenmiş 5 faydasını derledi. İşte o faydalar; antioksidan gibi güçlü bileşenlere sahip mor lahana hücre hasarına karşı koruma sağlıyor, bağırsak iltihabi gibi birçok iltihabı önlemede etkili, kalp sağlığını destekliyor, kemikleri güçlendiriyor.

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