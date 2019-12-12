Kokusuyla herkesi mest eden lavanta, cinsel yaşamda mutluluk veriyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Uyku problemlerini bitirir.

Stres ve depresyonu önler.

Baş ağrısını dindirir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Mide bulantısına iyi gelir.

Bağırsakları temizler.

Kas ağrılarını keser.