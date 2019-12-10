Karaciğer düşmanı antibiyotik

Karaciğer, vücudun en hayati organları arasında yer alıyor. Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji- Hepatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, vücudun kimya fabrikası sayılan bu organın yanlış beslenmeden ve yanlış ilaç kullanımından olumsuz etkilendiğini söylüyor. "Gelişigüzel antibiyotik ve ağrı kesici ilaç kullanmak doğru değildir. Bu tür ilaçların alımında çok dikkatli olmak gerekir" diyor. Sağlıklı bir karaciğere sahip olmak için haftada 150 dakika spor yapılmasını öneriyor.
- Sağlık
- 10.12.2019
- Gazete
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