Hareketsizlik, pek çok hastalığın temelinde yer alıyor. Alman Spor Üniversitesi Sağlık Merkezi'nden Prof. Ingo Froböse ise kadınları çok sevindirecek bir bilgiyle geliyor. Prof. Ingo Froböse, ev işleri yaparak kilo vermenin mümkün olduğunu söylüyor. Ütü, çamaşır ve bulaşık gibi aktiviteler, metabolizmayı canlandırıyor. Prof. Froböse, hangi ev işinin kaç kalori yaktığını sıralıyor:
EVİ TOPLAMAK: 30 KALORİ
ÜTÜ YAPMAK: 70 KALORİ
YEMEK PİŞİRMEK: 40 KALORİ
ÇAMAŞIRLARI ASMAK: 50 KALORİ
YERLERİ SİLMEK: 70 KALORİ
BULAŞIK YIKAMAK: 100 KALORİ
YATAĞI TOPLAMAK: 62 KALORİ
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ İLE TEMİZLEMEK: 70 KALORİ
CAMLARI SİLMEK: 150 KALORİ
MERDİVENLERİ ÇIKMAK: 121 KALORİ
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