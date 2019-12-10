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Kadınları sevindirecek haber! yap zayıfla...

Hareketsizlik, pek çok hastalığın temelinde yer alıyor. Alman Spor Üniversitesi 'nden Prof. Ingo Froböse ise kadınları çok sevindirecek bir bilgiyle geliyor.

Ütü yap zayıfla

Hareketsizlik, pek çok hastalığın temelinde yer alıyor. Alman Spor Üniversitesi 'nden Prof. Ingo Froböse ise kadınları çok sevindirecek bir bilgiyle geliyor. Prof. Ingo Froböse, ev işleri yaparak kilo vermenin mümkün olduğunu söylüyor. , çamaşır ve bulaşık gibi aktiviteler, metabolizmayı canlandırıyor. Prof. Froböse, hangi ev işinin kaç kalori yaktığını sıralıyor:

EVİ TOPLAMAK: 30 KALORİ

ÜTÜ YAPMAK: 70 KALORİ

YEMEK PİŞİRMEK: 40 KALORİ

ÇAMAŞIRLARI ASMAK: 50 KALORİ

YERLERİ SİLMEK: 70 KALORİ

BULAŞIK YIKAMAK: 100 KALORİ

YATAĞI TOPLAMAK: 62 KALORİ

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ İLE TEMİZLEMEK: 70 KALORİ

CAMLARI SİLMEK: 150 KALORİ

MERDİVENLERİ ÇIKMAK: 121 KALORİ

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