Gribin ilacı nar

Yataklara düşüren grip, vücut direncinin en düşük olduğu zamanı bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük ise bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. Doğal antibiyotik etkisi gösteren soğan ve sarımsağın, bağışıklığı güçlendirdiğini belirtiyor. "Omega deposu balığın haftada 2-3 kez mutlaka tüketilmesi gerekir. Fındık-ceviz-badem vücut direncini artırır. Nar, griple mücadelede son derece önemli bir rol oynar. Kivi öksürüğü keser. Adaçayı ise boğaz ağrısı şikayetlerini azaltır" diyor.