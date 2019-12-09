Kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin içeriğe sahip olan pekmez, cinsel hayatı renklendiriyor. Vücuda enerji verip, cinsel gücü artırıyor. Sperm sayısını çoğaltıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Yalnızca kış aylarında aklımıza gelse de uzmanlar pekmezi sık sık tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Vitamin deposu pekmez, vücudumuza ayrıca şu faydaları sağlıyor:
Mideyi korur. Sindirimi kolaylaştırır.
Karaciğeri güçlendirir.
Kansere kalkan olur.
Kemik sağlığını destekler.
Kalp damar sağlığını korur.
Demir eksikliğini bitirir.
İçerisindeki potasyum ile tansiyonu düşürür.
Sedef akne problemlerini bitirir.
Böbrekleri ve bağırsakları güçlendirir.
Mideyi korur. Sindirimi kolaylaştırır.
Karaciğeri güçlendirir.
Kansere kalkan olur.
Kemik sağlığını destekler.
Kalp damar sağlığını korur.
Demir eksikliğini bitirir.
İçerisindeki potasyum ile tansiyonu düşürür.
Sedef akne problemlerini bitirir.
Böbrekleri ve bağırsakları güçlendirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.