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Aşk olsun ! Uyku apnesi, hayatı kabusa çeviriyor

Modern çağın getirdiği hastalıklardan , hayatı kabusa çeviriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, horlamayla birlikte görülen uyku apnesinin depresyona, cinsel isteksizliğe hatta ölüme bile sebep olabileceği söylüyor. Hastalık, hastaya yapılan uyku testiyle konuluyor. Uyku testinin sonucuna göre tedavi planlanıyor. Tedavi edilmeyen uyku apnesi; tansiyon, ani kalp durması, ve uykusuzluğa neden olabiliyor.

Aşk olsun uyku apnesi
Modern çağın getirdiği hastalıklardan uyku apnesi, hayatı kabusa çeviriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, horlamayla birlikte görülen nin depresyona, cinsel isteksizliğe hatta ölüme bile sebep olabileceği söylüyor. Hastalık, hastaya yapılan uyku testiyle konuluyor. Uyku testinin sonucuna göre tedavi planlanıyor. Tedavi edilmeyen uyku apnesi; tansiyon, ani kalp durması, ve uykusuzluğa neden olabiliyor.

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