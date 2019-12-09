Modern çağın getirdiği hastalıklardan uyku apnesi, hayatı kabusa çeviriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, horlamayla birlikte görülen uyku apnesinin depresyona, cinsel isteksizliğe hatta ölüme bile sebep olabileceği söylüyor. Hastalık, hastaya yapılan uyku testiyle konuluyor. Uyku testinin sonucuna göre tedavi planlanıyor. Tedavi edilmeyen uyku apnesi; tansiyon, ani kalp durması, ve uykusuzluğa neden olabiliyor.
- Sağlık
- 09.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.