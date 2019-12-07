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Sağlığınıza maydanoz! İşte kışı sağlıklı geçirmenin sırrı...

Beslenme ve , kışı sağlıklı geçirmenin sırrını açıklıyor. Ispanak, pazı, brokoli, karnabahar, kereviz, lahana, lahanası, turp, pancar, havuç ve şalgam tüketilmesini öneriyor.

Sağlığınıza maydanoz
Beslenme ve , kışı sağlıklı geçirmenin sırrını açıklıyor. Ispanak, pazı, brokoli, karnabahar, kereviz, lahana, lahanası, turp, pancar, havuç ve şalgam tüketilmesini öneriyor. "Taze maydanoz, kırmızıbiber veya kivi; portakalın neredeyse 3 katı kadar C vitamini içermektedir. Hastalanmamak için en iyi önlemlerden biri de zencefil tüketmektir" diyor

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