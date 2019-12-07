Sağlığınıza maydanoz! İşte kışı sağlıklı geçirmenin sırrı...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, kışı sağlıklı geçirmenin sırrını açıklıyor. Ispanak, pazı, brokoli, karnabahar, kereviz, lahana, Brüksel lahanası, turp, pancar, havuç ve şalgam tüketilmesini öneriyor. "Taze maydanoz, kırmızıbiber veya kivi; portakalın neredeyse 3 katı kadar C vitamini içermektedir. Hastalanmamak için en iyi önlemlerden biri de zencefil tüketmektir" diyor
- Sağlık
- 07.12.2019
- Gazete
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