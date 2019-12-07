Kemiklere kefir gücü

İçerdiği kalsiyum, fosfor, A ve B12 vitaminleri ile kefir, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakları zararlı bakterilerden temizliyor. Bağışıklığı destekleyerek kemik sağlığını koruyor. Mideyi güçlendiriyor ve ülser şikayetlerini azaltıyor. Sindirime yardımcı oluyor. Kemik erimesinden koruyor. Hücreleri yeniliyor. Kan şekerini dengeliyor. Diş sağlığını koruyarak çürük riskini azaltıyor.