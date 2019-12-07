Bugünkü
Takvim

lere gücü

İçerdiği kalsiyum, fosfor, A ve vitaminleri ile , vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakları zararlı bakterilerden temizliyor. Bağışıklığı destekleyerek sağlığını koruyor. Mideyi güçlendiriyor ve ülser şikayetlerini azaltıyor.

Kemiklere kefir gücü

İçerdiği kalsiyum, fosfor, A ve B12 vitaminleri ile kefir, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakları zararlı bakterilerden temizliyor. Bağışıklığı destekleyerek kemik sağlığını koruyor. Mideyi güçlendiriyor ve ülser şikayetlerini azaltıyor. Sindirime yardımcı oluyor. Kemik erimesinden koruyor. Hücreleri yeniliyor. Kan şekerini dengeliyor. Diş sağlığını koruyarak çürük riskini azaltıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKemiklere kefir gücü
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri