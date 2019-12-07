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tarzı beslenme göz hastalıklarından koruyor! İşte bilmeniz gerekenler...

Göz sağlığı, tüketilen yiyeceklerden geçiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , tarzı beslenmenin göz hastalıklarından koruduğunu söylüyor. ve sarı nokta rahatsızlığından koruyacak önerileri sıralıyor...

Bak şu kiviye!

Göz sağlığı, tüketilen yiyeceklerden geçiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , tarzı beslenmenin göz hastalıklarından koruduğunu söylüyor. Katarakt ve sarı nokta rahatsızlığından koruyacak önerileri sıralıyor:

● Yumurta, içerdiği A vitamini ile gece körlüğü ve göz kuruluğunu önler.

● Narenciye, çilek, kivi, biber, lahanası, brokoli ve domates bolca C vitamini içerir. oluşumunu engeller.

● E vitamininden zengin fındık, badem, ay çekirdeği, keten tohumu ve avokado, retina hasarını onarır.

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