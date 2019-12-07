Göz sağlığı, tüketilen yiyeceklerden geçiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, Akdeniz tarzı beslenmenin göz hastalıklarından koruduğunu söylüyor. Katarakt ve sarı nokta rahatsızlığından koruyacak önerileri sıralıyor:
● Yumurta, içerdiği A vitamini ile gece körlüğü ve göz kuruluğunu önler.
● Narenciye, çilek, kivi, biber, Brüksel lahanası, brokoli ve domates bolca C vitamini içerir. Katarakt oluşumunu engeller.
● E vitamininden zengin fındık, badem, ay çekirdeği, keten tohumu ve avokado, retina hasarını onarır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.