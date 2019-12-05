Zayıflamanın tam zamanı!

Soğuk hava, metabolizmayı da hızlandırıyor. Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, düşen vücut ısısıyla birlikte yağ hücrelerinin azaldığını belirtiyor. Dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek yumurta, yulaf, mevsim yeşillikleri, baklagiller, karnabahar, brokoli, tarçın ve badem gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.
- Sağlık
- 05.12.2019
- Gazete
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