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Zayıflamanın tam zamanı!

Soğuk hava, metabolizmayı da hızlandırıyor. Diyetisyen , düşen vücut ısısıyla birlikte yağ hücrelerinin azaldığını belirtiyor. Dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek yumurta, yulaf, mevsim yeşillikleri, baklagiller, karnabahar, brokoli, tarçın ve badem gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.

Zayıflamanın tam zamanı!
Soğuk hava, metabolizmayı da hızlandırıyor. Diyetisyen , düşen vücut ısısıyla birlikte yağ hücrelerinin azaldığını belirtiyor. Dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek yumurta, yulaf, mevsim yeşillikleri, baklagiller, karnabahar, brokoli, tarçın ve badem gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.

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