Herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı sivilce problemi, sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Ergenlik dönemindeki gençlerin yüzde 85'inde ortaya çıkan sivilceler, 30'lu, 40'lı ve daha ileri yaşlarda da görülebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yurdum Sinan Yücel, sivilcenin oluşum nedenleri ve tedavisi hakkında bilgilendiriyor...

BAĞIRSAĞINI KORU

Araştırmalar, sivilcenin sağlıksız bağırsak florasından kaynaklandığını gösteriyor. Sağlıksız bağırsaklar, akne probleminin alt yapısını oluşturuyor. Bağırsak florasındaki düzensizlikler, başta sivilce olmak üzere pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Sivilceler, yağlı ciltlerde daha sık görülüyor. Stresli dönemde de sivilcelerde artış yaşanıyor. Sivilce sıkmak, durumu daha da kötüleştiriyor. Hem cilde zarar veriyor, hem de sivilcelerin artmasına neden oluyor. Sıkıldıktan sonra deride iz kalabiliyor.

HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR!

ALIN: Zayıf sindirim sistemi ve susuzluk anlamına gelir. Kafeinden ve gazlı içeceklerden uzak durun.

GÖZ ÇEVRESI: Bol su içip tuzdan uzak durun.

T BÖLGESI: Karaciğer ile bağlantılıdır. Beslenmenize dikkat edin.

ALT YANAK: Şekerli gıdalardan uzak durun. Dişlerinizi düzenli fırçalayın.

ÇENE: Bağırsak ile bağlantılıdır. Yağlı gıdalardan uzak durun.

ÜST YANAK: Akciğer ile bağlantılıdır. Temiz hava alın.

ŞİFA NİYETİNE BİTKİSEL YAĞLAR

Eşit miktarda keklik otu yağı ve zeytinyağını karıştırıp kabarcıklara sürün.

Bir parça pamuğu iki damla çay ağacı yağı ile nemlendirin ve sorunlu bölgeye sürün.

Hassas cilde sahipseniz Hindistan cevizi veya jojoba yağı ile seyreltin.

Eşit miktarlarda lavanta ve üzüm çekirdeği yağını karıştırıp cildinize yedirin.

Az miktarda kuşburnu yağını etkilenmiş bölgelere nazikçe masaj yaparak iyice yedirin.

YARIN: CİLT KURULUĞU

UZM. DR. YURDUM SİNAN YÜCEL - A'DAN Z'YE CİLT HASTALIKLARI - 3

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL