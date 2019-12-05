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la içiniz ısınsın! İşte faydaları...

Havaların soğumasıyla birlikte, beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor. Sinir sistemini harekete geçiren karabiber, vücut ısısını yükseltiyor. ve tarçın bağışıklığı güçlendiriyor. da hastalıklara savaş açıyor.

Ihlamurla içiniz ısınsın
Havaların soğumasıyla birlikte, beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor. Sinir sistemini harekete geçiren karabiber, vücut ısısını yükseltiyor. ve tarçın bağışıklığı güçlendiriyor. da hastalıklara savaş açıyor.

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