Havaların soğumasıyla birlikte, beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor. Sinir sistemini harekete geçiren karabiber, vücut ısısını yükseltiyor. Zerdeçal ve tarçın bağışıklığı güçlendiriyor. Ihlamur da hastalıklara savaş açıyor.
- Sağlık
- 05.12.2019
- Gazete
Ihlamurla içiniz ısınsın! İşte faydaları...
Havaların soğumasıyla birlikte, beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor. Sinir sistemini harekete geçiren karabiber, vücut ısısını yükseltiyor. Zerdeçal ve tarçın bağışıklığı güçlendiriyor. Ihlamur da hastalıklara savaş açıyor.
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