Vitamin deposu kırmızı elma, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile kadınlarda cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini destekleyerek kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Dişleri güçlendirir.

Kanserle savaşır.

Diyabete karış korur.

Kolesterolü düşürür.

Kalbi güçlendirir.

Sindirime yardımcıdır. Hazımsızlığı önler.

Kansızlığı önler.

Gözleri güçlendirir.