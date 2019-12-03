Vitamin deposu kırmızı elma, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile kadınlarda cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini destekleyerek kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Dişleri güçlendirir.
Kanserle savaşır.
Diyabete karış korur.
Kolesterolü düşürür.
Kalbi güçlendirir.
Sindirime yardımcıdır. Hazımsızlığı önler.
Kansızlığı önler.
Gözleri güçlendirir.
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