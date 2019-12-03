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Aroması ve kokusuyla çok sevilen , kemikleri güçlendirir. İltihapla savaşır. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler. Parkinson ve Alzheimer'a karşı korur. Anne sütünü artırır. Adet sancısını kesmeye yardımcıdır.

Ağrı kesici tarçın
Aroması ve kokusuyla çok sevilen tarçın, kemikleri güçlendirir. İltihapla savaşır. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler. Parkinson ve Alzheimer'a karşı korur. Anne sütünü artırır. Adet sancısını kesmeye yardımcıdır.

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