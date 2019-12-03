Ağrı kesici tarçın

Aroması ve kokusuyla çok sevilen tarçın, kemikleri güçlendirir. İltihapla savaşır. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler. Parkinson ve Alzheimer'a karşı korur. Anne sütünü artırır. Adet sancısını kesmeye yardımcıdır.
Aroması ve kokusuyla çok sevilen tarçın, kemikleri güçlendirir. İltihapla savaşır. Kan şekerinidengeler vediyabeti önler. Parkinson ve Alzheimer'a karşı korur. Anne sütünü artırır. Adet sancısını kesmeye yardımcıdır.
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