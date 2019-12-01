Tiroit kilo seviyor!

Boğazın ön kısmında bulunan tiroit hormonları, vücuttaki pek çok fonksiyonu düzenliyor. Eksikliği ya da fazlalığı durumunda çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kalli, iyot eksikliğinin tiroit hastalığına neden olduğunu söylüyor. Hastalığın daha çok kilolu kişilerde görüldüğünü belirten Dr. Kalli, "Tiroit bezlerinin fazla çalışması hipertiroid hastalığına neden olur. Bu durumda kalp ritminde artma, kilo kaybı, ağız kuruluğu, saç dökülmesi görülür. Tiroit bezinin aşırı çalışması durumu tiroit bezinin yani tiroit hormonlarının salınımını önleyecek ilaç kullanımıyla önlenebilir" diyor.
- Sağlık
- 01.12.2019
- Gazete
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