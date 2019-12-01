Simit-peynir mutluluk verir

Doğru beslenmek, hem hastalıklara hem de depresyona karşı koruma sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Yıldırım, beslenme ve depresyon arasındaki bağı açıklıyor. "Peynir, ceviz, fıstık, kuru fasulye, nohut, patlıcan ve ıspanak mutluluk verir. Günde 1-2 fincan yeşil çay içmek stresi azaltır. Elma, depresyon tedavisinde etkilidir" diyor. Kahvaltının vücudu zinde tuttuğunu belirten Dyt. Yıldırım, şöyle devam ediyor: "Yarım simitle birlikte peynir tüketmeniz tokluk sürenizi uzatır ve kahvaltınızın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır."
- Sağlık
- 01.12.2019
- Gazete
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