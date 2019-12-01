Bugünkü
Takvim

Simit-peynir mutluluk verir

Doğru beslenmek, hem hastalıklara hem de depresyona karşı koruma sağlıyor. Beslenme ve , beslenme ve depresyon arasındaki bağı açıklıyor. "Peynir, ceviz, fıstık, , nohut, patlıcan ve ıspanak mutluluk verir. Günde 1-2 fincan yeşil çay içmek stresi azaltır. Elma, depresyon tedavisinde etkilidir" diyor. Kahvaltının vücudu zinde tuttuğunu belirten Dyt. Yıldırım, şöyle devam ediyor: "Yarım simitle birlikte peynir tüketmeniz tokluk sürenizi uzatır ve kahvaltınızın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır."

Simit-peynir mutluluk verir
Doğru beslenmek, hem hastalıklara hem de depresyona karşı koruma sağlıyor. Beslenme ve , beslenme ve depresyon arasındaki bağı açıklıyor. "Peynir, ceviz, fıstık, , nohut, patlıcan ve ıspanak mutluluk verir. Günde 1-2 fincan yeşil çay içmek stresi azaltır. Elma, depresyon tedavisinde etkilidir" diyor. Kahvaltının vücudu zinde tuttuğunu belirten Dyt. Yıldırım, şöyle devam ediyor: "Yarım simitle birlikte peynir tüketmeniz tokluk sürenizi uzatır ve kahvaltınızın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriSimit-peynir mutluluk verir
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri