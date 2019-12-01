Bugünkü
Takvim

Romatizmaya dereotu! İşte dereotunun diğer faydaları...

Bolca vitamin ve mineral barındıran dereotu, sindirim sistemini korur. Mide hastalıklarını önler. Kemik sağlığını korur. Diyabete iyi gelir. İshali kesen dereotu, romatizma ağrılarını dindirir.

Romatizmaya dereotu
Bolca vitamin ve mineral barındıran dereotu, sindirim sistemini korur. Mide hastalıklarını önler. Kemik sağlığını korur. Diyabete iyi gelir. İshali kesen dereotu, romatizma ağrılarını dindirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriRomatizmaya dereotu! İşte dereotunun diğer faydaları...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri