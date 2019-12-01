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Gençlik nın beyazında! İşte ler...

, sağlıklı ve güzellik sunuyor. Cilde ışıltı, nem ve esneklik sağlıyor. Saç köklerini güçlendiriyor. Diş ve tırnakları besliyor. Kornea tabakasını güçlendirerek göz hastalıklarından koruyor. Beslenme ve , vücudun tepeden tırnağa onarılmasında önemli rol oynayan bu proteinle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. leri sıralıyor...

Gençlik yumurtanın beyazında
Kolajen, sağlıklı ve güzellik sunuyor. Cilde ışıltı, nem ve esneklik sağlıyor. Saç köklerini güçlendiriyor. Diş ve tırnakları besliyor. Kornea tabakasını güçlendirerek göz hastalıklarından koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, vücudun tepeden tırnağa onarılmasında önemli rol oynayan bu proteinle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. leri sıralıyor:

Kemik suyu: Vücuda kolajen desteği sağlar. Enerji ve gençlik verir.

beyazı: İçerdiği ile cildi besler. Vücuda sağlıklı yağ ve yüksek kalitede protein sağlar.

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, semizotu, tere, roka ve maydanoz gibi yeşillikler, vücuda güç verir.

Turunçgiller: Portakal, mandalina ve limon kolajen üretimini destekler.

Kırmızı ve mor meyveler: Çilek, ahududu ve böğürtlen cildi besler.

Sarımsak: Vücutta kolajen üretimini artırır. Gençlik verir.

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