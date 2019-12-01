Diyabete yer fıstığı! Yer fıstığının faydaları nelerdir?

En sevilen kuruyemişlerden yer fıstığı, mide ve kolon kanserinden korur. Alzheimer riskini azaltır. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler. Kalp ve damar sağlığını korur. En sevilen kuruyemişlerden yer fıstığı, mide ve kolon kanserinden korur. Alzheimer riskini azaltır. Kan şekerini dengeler ve diyabeti önler. Kalp ve damar sağlığını korur.
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