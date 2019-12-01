Diş çürüğüne aloe vera

Yüzyıllardır tedavilerde kullanılan aloe vera bitkisi, yanıkların iyileşmesini hızlandırır. Dişleri güçlendirir ve çürük oluşumunu önler. Kabızlığı bitirir. Cilde iyi gelir ve kırışıklıkları önler. Kan şekerini dengeler.
Yüzyıllardırtedavilerde kullanılanaloe vera bitkisi,yanıkların iyileşmesinihızlandırır. Dişleri güçlendirirve çürük oluşumunuönler. Kabızlığıbitirir. Cilde iyi gelirve kırışıklıklarıönler.Kanşekerinidengeler.
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