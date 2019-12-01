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Diş çürüğüne

Yüzyıllardır tedavilerde kullanılan bitkisi, yanıkların iyileşmesini hızlandırır. Dişleri güçlendirir ve çürük oluşumunu önler. Kabızlığı bitirir. Cilde iyi gelir ve kırışıklıkları önler. şekerini dengeler.

Diş çürüğüne aloe vera
Yüzyıllardır tedavilerde kullanılan aloe vera bitkisi, yanıkların iyileşmesini hızlandırır. Dişleri güçlendirir ve çürük oluşumunu önler. Kabızlığı bitirir. Cilde iyi gelir ve kırışıklıkları önler. şekerini dengeler.

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