Çayın fazlası reflü yapar Sohbetlere eşlik eden çayın fazlası sağlığı bozuyor. ABD'li bilim adamlarının araştırmasına göre fazla çay tüketimi kansızlığa yol açıyor. Mideye zarar veriyor. Gastrit ve reflü şikayetlerini artırıyor.

Sohbetlere eşlik eden çayın fazlası sağlığı bozuyor. ABD'li bilim adamlarının araştırmasına göre fazla çay tüketimi kansızlığa yol açıyor. Mideye zarar veriyor. Gastrit ve reflü şikayetlerini artırıyor. TÜM MANŞETLER