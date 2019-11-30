Çayın fazlası reflü yapar

Sohbetlere eşlik eden çayın fazlası sağlığı bozuyor. ABD'li bilim adamlarının araştırmasına göre fazla çay tüketimi kansızlığa yol açıyor. Mideye zarar veriyor. Gastrit ve reflü şikayetlerini artırıyor.
Sohbetlereeşlik eden çayınfazlası sağlığıbozuyor. ABD'libilim adamlarınınaraştırmasınagöre fazlaçay tüketimikansızlığa yolaçıyor. Mideyezarar veriyor.Gastrit ve reflüşikayetleriniartırıyor.
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