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Çayın fazlası reflü yapar

Sohbetlere eşlik eden çayın fazlası sağlığı bozuyor. ABD'li bilim adamlarının araştırmasına göre fazla çay tüketimi kansızlığa yol açıyor. Mideye zarar veriyor. Gastrit ve reflü şikayetlerini artırıyor.

Çayın fazlası reflü yapar
Sohbetlere eşlik eden çayın fazlası sağlığı bozuyor. ABD'li bilim adamlarının araştırmasına göre fazla çay tüketimi kansızlığa yol açıyor. Mideye zarar veriyor. Gastrit ve reflü şikayetlerini artırıyor.

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