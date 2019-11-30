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Bağırsakların ilacı şalgam

A, C ve E vitaminlerinden zengin şalgam, kemikleri güçlendirir. Sindirimi hızlandırır. Bağırsak sağlığını korur. Kabızlık ve hazımsızlığı engeller. Bağışıklığı destekler. Meme kanseri riskini azaltır. Akciğerleri temizler. Kilo vermeyi sağlar. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır.

Bağırsakların ilacı şalgam
A, C ve E vitaminlerinden zengin şalgam, kemikleri güçlendirir. Sindirimi hızlandırır. Bağırsak sağlığını korur. Kabızlık ve hazımsızlığı engeller. Bağışıklığı destekler. Meme kanseri riskini azaltır. Akciğerleri temizler. Kilo vermeyi sağlar. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır.

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