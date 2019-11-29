Göbek varsa gıdıya dikkat!

Kadınların en çok yakındığı problemlerin başında, gıdı geliyor. Medikal Estetik Doktoru Ezgi Karavelioğlu, aynalara küstüren fotoğraf hileleriyle düzeltilmeye çalışılan gıdı şikayetleri hakkında önemli bilgiler veriyor. Çene altı yağlanması olarak bilinen gıdı, genellikle yüz ve çene hattı keskinliğini bozuyor. Kadınları rahatsız ediyor.

YAĞLAR PARÇALANIYOR

Çoğunlukla kilo ile bağlantılı olsa da zayıf kişilerde de görülebiliyor. Gıdı mezoterapisi ameliyatsız olarak uygulanan yöntemlerle tedavi ediliyor. Ayrıca odaklanmış ultrasound yağların parçalanması için uygulanan bir yöntemi oluşturuyor.

EĞER SARKMA VARSA

Eğer ciltte elastikiyet kaybı ve sarkma varsa hasta vaser liposuctiona yönlendirilebiliyor. Sık kilo alıp vermeler de gıdı oluşumunu tetikliyor. Yüz egzersizleri, gıdının neden olduğu mutsuzlukları bitiriyor.

BİTTİ

MEDİKAL ESTETİK DR. EZGİ KARAVELİOĞLU - ZAMANA MEYDAN OKUYUN - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL