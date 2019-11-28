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Sağlık turizmine dopingi!

Yabancılar estetik için rotayı Türkiye'ye çeviriyor. Bir hastanenin Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Op. Dr. Serkan İlhan, 'nın 'dan sonra sağlık turizminde ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Gelen hastalar sıklıkla 'Brezilya poposu' dediğimiz ameliyatı soruyor" dedi. Op. Dr. İlhan, en çok poposuna ilgi olduğunu vurguladı.

Sağlık turizmine Kardashian dopingi!
Yabancılar estetik için rotayı Türkiye'ye çeviriyor. Bir hastanenin Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Op. Dr. Serkan İlhan, 'nın 'dan sonra sağlık turizminde ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Gelen hastalar sıklıkla 'Brezilya poposu' dediğimiz ameliyatı soruyor" dedi. Op. Dr. İlhan, en çok poposuna ilgi olduğunu vurguladı.

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