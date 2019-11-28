Yabancılar estetik için rotayı Türkiye'ye çeviriyor. Bir hastanenin Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Op. Dr. Serkan İlhan, Antalya'nın İstanbul'dan sonra sağlık turizminde ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Gelen hastalar sıklıkla 'Brezilya poposu' dediğimiz ameliyatı soruyor" dedi. Op. Dr. İlhan, en çok Kim Kardashian poposuna ilgi olduğunu vurguladı.
- Sağlık
- 28.11.2019
- Gazete
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