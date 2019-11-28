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Makyajla uyumayın! Siyah noktalar...

Güzelleşmek uğruna yapılan makyaj, cilt sağlığını tehdit ediyor. , yıllara meydan okuyan güzelliğin sırrını 'e açıklıyor.

Makyajla uyumayın!

Güzelleşmek uğruna yapılan makyaj, cilt sağlığını tehdit ediyor. Medikal Estetik Doktoru Ezgi Karavelioğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğin sırrını TAKVİM'e açıklıyor.

SOĞUĞA DİKKAT
Cildimiz, kış aylarında soğuyan havadan olumsuz etkileniyor. Kuruyor, çatlıyor ve yıpranıyor. Bu durum, kırışıklık oluşumunu hızlandırıyor. Bunu önlemek ve canlı bir cilde kavuşmak için, cildimizi sık sık nemlendirici kremlerle beslememiz gerekiyor. Cilt altına yapılan vitamin uygulamaları da cildi soğuktan koruyor.

AYDA BİR BAKIM
Kadınların bir diğer yakındığı nokta olan siyah noktalar, özellikle makyajın gece temizlenmeden uyunmasıyla artış gösteriyor. Bunun için ayda bir kez cildin medikal bakımlarla temizlenmesi öneriliyor.

YARIN: GIDI PROBLEMİ
MEDİKAL ESTETİK DR. EZGİ KARAVELİOĞLU - ZAMANA MEYDAN OKUYUN-3
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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