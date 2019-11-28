Canım ciğerim pancar

Doktor Fevzi Özgönül, karaciğeri güçlendiren besinleri sıralıyor:
SARIMSAK: Karaciğer enzimlerini aktive eder. Toksinleri temizler.
PANCAR: Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.
ELMA: Karaciğeri dinlendirir.
ENGİNAR: Karaciğer yağlanmasını önler.
ZERDEÇAL: Karaciğeri gücendirir.
YEŞİL SEBZELER: Ispanak, roka, tere ve pazı, karaciğeri toksinlerden arındırır.
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