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Canım ciğerim

, karaciğeri güçlendiren besinleri sıralıyor. Sarımsak karaciğer enzimlerini aktive eder. Toksinleri temizler. karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.

Canım ciğerim pancar

Doktor Fevzi Özgönül, karaciğeri güçlendiren besinleri sıralıyor:

SARIMSAK: Karaciğer enzimlerini aktive eder. Toksinleri temizler.

PANCAR: Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.

ELMA: Karaciğeri dinlendirir.

ENGİNAR: Karaciğer yağlanmasını önler.

ZERDEÇAL: Karaciğeri gücendirir.

YEŞİL SEBZELER: Ispanak, roka, tere ve pazı, karaciğeri toksinlerden arındırır.

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