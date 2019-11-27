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Eksik obezite nedeni

Vücudun üretemediği , vücut sağlığında büyük görev üstleniyor. , eksik D vitamininin başta obezite olmak üzere pek çok kronik hastalığa yol açtığını belirtiyor.

Eksik D vitamini obezite nedeni
Vücudun üretemediği , vücut sağlığında büyük görev üstleniyor. , eksik D vitamininin başta obezite olmak üzere pek çok kronik hastalığa yol açtığını belirtiyor. "Güneş ışığının az görüldüğü kış aylarında yumurta ve süt ürünleri tüketilmelidir" diyor.

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