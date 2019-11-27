Eksik D vitamini obezite nedeni

Vücudun üretemediği D vitamini, vücut sağlığında büyük görev üstleniyor. Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, eksik D vitamininin başta obezite olmak üzere pek çok kronik hastalığa yol açtığını belirtiyor. "Güneş ışığının az görüldüğü kış aylarında yumurta ve süt ürünleri tüketilmelidir" diyor.
- Sağlık
- 27.11.2019
- Gazete
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