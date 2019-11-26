Reflünün çaresi havuç

Toplumda en sık görülen mide hastalıklarından reflü; göğüs ağrısı, öksürük ve boğaz ağrısıyla belirti veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor. Tedavide en önemli noktanın yaşam tarzını değiştirmek olduğunu belirtiyor. Reflü şikayetlerini azaltacak beslenme önerilerini sıralıyor:

Elma, muz, patates (fırında veya haşlama), brokoli, fasulye ve havuç tüketin.

Sofranızda haşlama tavukgöğsü, balık, mısır ekmeği, soya peynir ve yumurtaya yer verin.

Domatesi asla yemeyin. Omega-3 içeren lahana, reflü tedavisine yardımcı olduğundan sık sık tüketin.