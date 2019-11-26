Bugünkü
Takvim

nün çaresi havuç

Toplumda en sık görülen mide hastalıklarından ; göğüs ağrısı, öksürük ve boğaz ağrısıyla belirti veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor.

Reflünün çaresi havuç

Toplumda en sık görülen mide hastalıklarından reflü; göğüs ağrısı, öksürük ve boğaz ağrısıyla belirti veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor. Tedavide en önemli noktanın yaşam tarzını değiştirmek olduğunu belirtiyor. şikayetlerini azaltacak beslenme önerilerini sıralıyor:
Elma, muz, patates (fırında veya haşlama), brokoli, fasulye ve havuç tüketin.
Sofranızda haşlama tavukgöğsü, balık, mısır ekmeği, soya peynir ve yumurtaya yer verin.
Domatesi asla yemeyin. Omega-3 içeren lahana, reflü tedavisine yardımcı olduğundan sık sık tüketin.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriReflünün çaresi havuç
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri