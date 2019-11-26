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İki gözüm

Gözler, ilerleyen yaşa yenik düşüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , körlüğe neden olan sarı nokta hastalığında doğru beslenmenin önemine değiniyor. "Araştırmalara göre ıspanak, ve brokoli tüketen kişilerde sarı nokta hastalığı daha az görülmüştür" diyor.

İki gözüm karalahana
Gözler, ilerleyen yaşa yenik düşüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , körlüğe neden olan sarı nokta hastalığında doğru beslenmenin önemine değiniyor. "Araştırmalara göre ıspanak, karalahana ve brokoli tüketen kişilerde sarı nokta hastalığı daha az görülmüştür" diyor.

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