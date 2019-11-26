İki gözüm karalahana

Gözler, ilerleyen yaşa yenik düşüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, körlüğe neden olan sarı nokta hastalığında doğru beslenmenin önemine değiniyor. "Araştırmalara göre ıspanak, karalahana ve brokoli tüketen kişilerde sarı nokta hastalığı daha az görülmüştür" diyor.
- Sağlık
- 26.11.2019
- Gazete
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