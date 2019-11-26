Dişlere yeşil çay

Antioksidan deposu yeşil çay, diyabetle savaşır. Yağların yakılmasına yardımcı olur. Kolesterolü dengeler ve kalbi korur. Dişleri temizler ve diş çürüklerini engeller. Antioksidan deposu yeşil çay, diyabetle savaşır. Yağların yakılmasına yardımcı olur. Kolesterolü dengeler ve kalbi korur. Dişleri temizler ve diş çürüklerini engeller.
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