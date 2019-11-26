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Antioksidan deposu , diyabetle savaşır. Yağların yakılmasına yardımcı olur. Kolesterolü dengeler ve kalbi korur. leri temizler ve diş çürüklerini engeller.

Dişlere yeşil çay
Antioksidan deposu yeşil çay, diyabetle savaşır. Yağların yakılmasına yardımcı olur. Kolesterolü dengeler ve kalbi korur. Dişleri temizler ve diş çürüklerini engeller.

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