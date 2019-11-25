Bol miktarda lif ve protein içeren portakal, şifa saçıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Afrodizyak etkisi yaparak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükselterek üreme sağlığına katkıda bulunuyor. Uzmanlar, portakalın diğer faydalarını şöyle özetliyor:

Obeziteyi önler.

Diyabet riskini azaltır.

Kalbi korur.

Kemikleri güçlendirir.

Kansere kalkan olur.

Cinsel gücü arttırır.