Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor. İçerdiği E vitamini ile doğal nemlendirici etki gösteren zeytinyağı, cilt hastalıklarını yok ediyor. Cilt döküntüsü ve kızarıklığı bitiriyor. Egzama ve sedefin neden olduğu rahatsızlıkları önlüyor. Cildi nemlendiren ve kırışıklıkları engelleyen zeytinyağı, yaşlanmayı yavaşlatıyor.
- Sağlık
- 25.11.2019
- Gazete
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