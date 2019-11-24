Hoş kokusuyla dikkat çeken fesleğen, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Meme kanserinden korur.
Migren ağrısını hafifletir.
Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi güçlendirir.
Balgam söktürücüdür.
Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
Kalbi korur.
Antibakteriyeldir. Vücudu güçlendirir.
Meme kanserinden korur.
Migren ağrısını hafifletir.
Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi güçlendirir.
Balgam söktürücüdür.
Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
Kalbi korur.
Antibakteriyeldir. Vücudu güçlendirir.
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