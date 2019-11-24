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Aşksın ! İşte faydaları...

Hoş kokusuyla dikkat çeken , aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Aşksın fesleğen
Hoş kokusuyla dikkat çeken fesleğen, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Meme kanserinden korur.
Migren ağrısını hafifletir.
Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi güçlendirir.
Balgam söktürücüdür.
Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
Kalbi korur.
Antibakteriyeldir. Vücudu güçlendirir.

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