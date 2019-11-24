kokusuyla dikkat çekenaşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle çiftlerin yüzünü güldürüyor.Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Meme kanserinden korur.Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi güçlendirir.Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.Antibakteriyeldir. Vücudu güçlendirir.