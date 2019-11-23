Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, ruh halini iyileştiriyor. İştahı azaltarak obeziteyi de engelliyor. Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, mutluluk veren besinleri sıralıyor:
KALP DOSTU MUZ: Tansiyonu dengeler.
KOLESTEROLE BALIK: İçerdiği Omega-3 sayesinde mutluluk hormonunu artıran balık, kolesterolü düşürür.
SÜT YAĞLARI YAKAR: Protein etkisiyle süt ve süt ürünleri bel çevresindeki yağlanmaları engeller.
VİTAMİN DEPOSU ANANAS: C vitamini kaynağı ananas, sindirimi hızlandırır.
KALP DOSTU MUZ: Tansiyonu dengeler.
KOLESTEROLE BALIK: İçerdiği Omega-3 sayesinde mutluluk hormonunu artıran balık, kolesterolü düşürür.
SÜT YAĞLARI YAKAR: Protein etkisiyle süt ve süt ürünleri bel çevresindeki yağlanmaları engeller.
VİTAMİN DEPOSU ANANAS: C vitamini kaynağı ananas, sindirimi hızlandırır.
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