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Serotonin, ruh halini iyileştiriyor! İşte ler...

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, ruh halini iyileştiriyor. İştahı azaltarak obeziteyi de engelliyor. , leri sıralıyor...

'Muz'luluk formülü!
Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, ruh halini iyileştiriyor. İştahı azaltarak obeziteyi de engelliyor. , mutluluk veren besinleri sıralıyor:

KALP DOSTU MUZ: Tansiyonu dengeler.

KOLESTEROLE BALIK: İçerdiği Omega-3 sayesinde mutluluk hormonunu artıran balık, kolesterolü düşürür.

SÜT YAĞLARI YAKAR: Protein etkisiyle süt ve süt ürünleri bel çevresindeki yağlanmaları engeller.

VİTAMİN DEPOSU ANANAS: C vitamini kaynağı ananas, sindirimi hızlandırır.

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