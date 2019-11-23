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Prostat göbekle büyür

Küresel bir sağlık sorunu olan obezite, başka hastalıklara da zemin hazırlıyor. Prof. Dr. , obezitenin erkeklerin da olumsuz etkilediğini söylüyor. "Prostat i için önemli risk faktörlerinden biri obezitedir. Obezite, erkeklerde hormonal değişikliklere yol açarak kısırlığa, testosteron seviyesindeki düşme ve penis damarlarında yaptığı bozulma sebebiyle iktidarsızlığa ve prostat büyümesine neden olur" diyor.

Prostat göbekle büyür
Küresel bir sağlık sorunu olan obezite, başka hastalıklara da zemin hazırlıyor. Prof. Dr. , obezitenin erkeklerin da olumsuz etkilediğini söylüyor. "Prostat i için önemli risk faktörlerinden biri obezitedir. Obezite, erkeklerde hormonal değişikliklere yol açarak kısırlığa, testosteron seviyesindeki düşme ve penis damarlarında yaptığı bozulma sebebiyle iktidarsızlığa ve prostat büyümesine neden olur" diyor.

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