Prostat göbekle büyür

Küresel bir sağlık sorunu olan obezite, başka hastalıklara da zemin hazırlıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, obezitenin erkeklerin cinsel hayatını da olumsuz etkilediğini söylüyor. "Prostat kanseri için önemli risk faktörlerinden biri obezitedir. Obezite, erkeklerde hormonal değişikliklere yol açarak kısırlığa, testosteron seviyesindeki düşme ve penis damarlarında yaptığı bozulma sebebiyle iktidarsızlığa ve prostat büyümesine neden olur" diyor.
- Sağlık
- 23.11.2019
- Gazete
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