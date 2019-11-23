Bugünkü
Takvim

Guatrın dermanı turp! Turpun faydaları nelerdir?

kesen turp, ları dindirir. düzenli çalışmasını sağlar. dengeler. C vitamini ile gripten korur. Guatr hastalığını önler. de ilacıdır.

Guatrın dermanı turp
Öksürüğü kesen turp, ları dindirir. Kalbin düzenli çalışmasını sağlar. dengeler. C vitamini ile gripten korur. Guatr hastalığını önler. Kanserin de ilacıdır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriGuatrın dermanı turp! Turpun faydaları nelerdir?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri