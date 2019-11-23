Guatrın dermanı turp! Turpun faydaları nelerdir?

Öksürüğü kesen turp, ağrıları dindirir. Kalbin düzenli çalışmasını sağlar. Tansiyonu dengeler. İçerdiği C vitamini ile gripten korur. Guatr hastalığını önler. Kanserin de ilacıdır. Öksürüğü kesen turp, ağrıları dindirir. Kalbin düzenli çalışmasını sağlar. Tansiyonu dengeler. İçerdiği C vitamini ile gripten korur. Guatr hastalığını önler. Kanserin de ilacıdır.
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