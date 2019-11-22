Uykusuzluk ağrı nedeni

Baş ağrısını tetikleyen faktörler ortaya çıktı. Yoğun stres, düşük kan şekeri, uyku yoksunluğu ve sürekli ağrı kesici içenlerde baş ağrısının daha çok görüldüğü belirtildi. Baş ağrısını tetikleyen faktörler ortaya çıktı. Yoğun stres, düşük kan şekeri, uyku yoksunluğu ve sürekli ağrı kesici içenlerde baş ağrısının daha çok görüldüğü belirtildi.
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