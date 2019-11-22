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suzluk nedeni

Baş sını tetikleyen faktörler ortaya çıktı. Yoğun stres, düşük kan şekeri, yoksunluğu ve sürekli ağrı kesici içenlerde baş ağrısının daha çok görüldüğü belirtildi.

Uykusuzluk ağrı nedeni
Baş sını tetikleyen faktörler ortaya çıktı. Yoğun stres, düşük kan şekeri, yoksunluğu ve sürekli ağrı kesici içenlerde baş ağrısının daha çok görüldüğü belirtildi.

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