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İşte hastalıpı ile ilgili bilnmesi gerekenler...

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , hastalığına ilişkin bilgi verdi. Lupus hastalığının birden çok organ sistemini etkileyebilen, kronik, otoimmün bir hastalık olarak kabul edildiğini dile getiren Yardımcı, şunları söyledi...

Lupus’a dikkat!
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , hastalığına ilişkin bilgi verdi. Lupus hastalığının birden çok organ sistemini etkileyebilen, kronik, otoimmün bir hastalık olarak kabul edildiğini dile getiren Yardımcı, şunları söyledi: "Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 9 kat daha sık görülür. Çocukluk çağında nadiren görülebilmekle birlikte genellikle erişkin yaşlarda başlamaktadır. Bağışıklık sistemi tarafından üretilen otoantikorlar vücudun kendi organlarını yabancı olarak algılar ve bu organlara saldırır. Burun ve yanaklarda gözlenen 'kelebek' benzeri döküntü sık görülmektedir."

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