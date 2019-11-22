Bakteriler sağlık saçıyor

ABD'li uzmanların yaptığı araştırmalara göre, bağırsaklardaki bakteriler faydalı. Bu bakteriler, kanser tedavisi sırasında tümörlerin küçülmesinde etkili oluyor. ABD'li uzmanların yaptığı araştırmalara göre, bağırsaklardaki bakteriler faydalı. Bu bakteriler, kanser tedavisi sırasında tümörlerin küçülmesinde etkili oluyor.
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