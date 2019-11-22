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Bakteriler sağlık saçıyor

'li uzmanların yaptığı araştırmalara göre, bağırsaklardaki bakteriler faydalı. Bu bakteriler, tedavisi sırasında tümörlerin küçülmesinde etkili oluyor.

Bakteriler sağlık saçıyor
ABD'li uzmanların yaptığı araştırmalara göre, bağırsaklardaki bakteriler faydalı. Bu bakteriler, tedavisi sırasında tümörlerin küçülmesinde etkili oluyor.

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