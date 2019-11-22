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riskli olabilir

uzmanları, bazı bitkisel ilaçların kanser hastalarının tedavisini olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. Doktora danışmadan ilaçlarının hastalığı hızlandırdığı ifade edildi.

Alternatif tıp riskli olabilir
Kanser uzmanları, bazı bitkisel ilaçların hastalarının tedavisini olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. Doktora danışmadan ilaçlarının hastalığı hızlandırdığı ifade edildi.

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