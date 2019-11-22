Alternatif tıp riskli olabilir

Kanser uzmanları, bazı bitkisel ilaçların kanser hastalarının tedavisini olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. Doktora danışmadan alternatif tıp ilaçlarının hastalığı hızlandırdığı ifade edildi. Kanser uzmanları, bazı bitkisel ilaçların kanser hastalarının tedavisini olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. Doktora danışmadan alternatif tıp ilaçlarının hastalığı hızlandırdığı ifade edildi.
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