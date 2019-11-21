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Dayanılmaz lara neden olan , yaşam kalitesini düşürüyor. Bu hastalıkta doktorun uygun gördüğü tedavinin yanında bitkisel yağlar da etkili oluyor. Uzmanlar, ağrı kesici etki gösteren yağları sıralıyor...

Romatizmaya yağ çek

Dayanılmaz lara neden olan romatizma, yaşam kalitesini düşürüyor. Bu hastalıkta doktorun uygun gördüğü tedavinin yanında bitkisel yağlar da etkili oluyor. Uzmanlar, ağrı kesici etki gösteren yağları sıralıyor:
Kekik yağı: ve eklem ağrılarını dindirir. Yağla eklemlerinize masaj yapın.
Nane yağı: Romatizma ağrılarını hafifletir.
Portakal yağı: Spazm çözücü ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi vardır.

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