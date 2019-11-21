Romatizmaya yağ çek

Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, yaşam kalitesini düşürüyor. Bu hastalıkta doktorun uygun gördüğü tedavinin yanında bitkisel yağlar da etkili oluyor. Uzmanlar, ağrı kesici etki gösteren yağları sıralıyor:

Kekik yağı: Romatizma ve eklem ağrılarını dindirir. Yağla eklemlerinize masaj yapın.

Nane yağı: Romatizma ağrılarını hafifletir.

Portakal yağı: Spazm çözücü ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi vardır.