Katarakta avokado

İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde avokado, kalbi güçlendirir. Kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kanserle savaşır. Kemikleri güçlendirir. Kataraktı da önler. İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde avokado, kalbi güçlendirir. Kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kanserle savaşır. Kemikleri güçlendirir. Kataraktı da önler.
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