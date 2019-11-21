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İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde , kalbi güçlendirir. Kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kanserle savaşır. Kemikleri güçlendirir. ı da önler.

Katarakta avokado
İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde avokado, kalbi güçlendirir. Kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kanserle savaşır. Kemikleri güçlendirir. ı da önler.

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