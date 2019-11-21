İçeriğinde bolca B ve E vitaminleri bulunan tahin, karaciğeri korur. Kansızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir. Kalp sağlığını koruyan, inme riskini azaltan tahin, Alzheimer riskini de azaltır. İçeriğinde bolca B ve E vitaminleri bulunan tahin, karaciğeri korur. Kansızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir. Kalp sağlığını koruyan, inme riskini azaltan tahin, Alzheimer riskini de azaltır.
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