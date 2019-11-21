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Vanderbilt ve , akciğer inden korunmada doğru beslenmenin önemini araştırdı. ve lifli gıdalarla beslenmenin akciğer kanseri riskini azalttığı saptandı.

Kansersavar yoğurt
Vanderbilt ve Seul Ulusal Üniversitesi, akciğer inden korunmada doğru beslenmenin önemini araştırdı. Yoğurt ve lifli gıdalarla beslenmenin akciğer kanseri riskini azalttığı saptandı.

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