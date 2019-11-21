Kansersavar yoğurt

Vanderbilt ve Seul Ulusal Üniversitesi, akciğer kanserinden korunmada doğru beslenmenin önemini araştırdı. Yoğurt ve lifli gıdalarla beslenmenin akciğer kanseri riskini azalttığı saptandı. Vanderbilt ve Seul Ulusal Üniversitesi, akciğer kanserinden korunmada doğru beslenmenin önemini araştırdı. Yoğurt ve lifli gıdalarla beslenmenin akciğer kanseri riskini azalttığı saptandı.
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