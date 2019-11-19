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yle lar güçlü

İçerdiği besin değeri sayesinde , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Cildi temizleyen biberiye çayı, kan dolaşımını artırıyor. Beyin hücrelerini destekleyerek Alzheimer riskini azaltıyor. le savaşan biberiye çayı, ları dindiriyor. Karaciğeri güçlendiriyor. derisine sürüldüğünde kelliği ve kepeği bitiriyor.

Biberiyeyle saçlar güçlü
İçerdiği besin değeri sayesinde biberiye, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Cildi temizleyen çayı, kan dolaşımını artırıyor. Beyin hücrelerini destekleyerek Alzheimer riskini azaltıyor. le savaşan biberiye çayı, ağrıları dindiriyor. Karaciğeri güçlendiriyor. derisine sürüldüğünde kelliği ve kepeği bitiriyor.

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