Biberiyeyle saçlar güçlü

İçerdiği besin değeri sayesinde biberiye, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Cildi temizleyen biberiye çayı, kan dolaşımını artırıyor. Beyin hücrelerini destekleyerek Alzheimer riskini azaltıyor. Kanserle savaşan biberiye çayı, ağrıları dindiriyor. Karaciğeri güçlendiriyor. Saç derisine sürüldüğünde kelliği ve kepeği bitiriyor.
- Sağlık
- 19.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.