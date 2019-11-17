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afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor! Mandalinanın faydaları nelerdir?

Kokusuyla akıllara kazınan , cinsel hayatında sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor. İşte mandalinanın diğer faydaları...

Aşk kokusu
Kokusuyla akıllara kazınan , cinsel hayatında sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.

Kalbi güçlendirir. Kriz riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cildi besler. Kırışıklıkları azaltır.

Saçlardaki kırıkları onarır. Dökülmeyi engeller.

Antioksidan etkisi ile kanserden korur.

Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir.

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