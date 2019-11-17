Kokusuyla akıllara kazınan mandalina, cinsel hayatında sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.
Kalbi güçlendirir. Kriz riskini azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cildi besler. Kırışıklıkları azaltır.
Saçlardaki kırıkları onarır. Dökülmeyi engeller.
Antioksidan etkisi ile kanserden korur.
Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir.
Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.
Kalbi güçlendirir. Kriz riskini azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cildi besler. Kırışıklıkları azaltır.
Saçlardaki kırıkları onarır. Dökülmeyi engeller.
Antioksidan etkisi ile kanserden korur.
Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir.
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