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hayatı kabusa çeviriyor! Hemoroit şikayetlerinden kurtulmak için ne yapmak gerekir?

, neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. . Dr. , hemoroit şikayetlerinden kurtulmak için bol su içilmesini öneriyor. "Kışın lahana, ıspanak, brokoli, pırasa gibi bol lifli gıdalar ile elma armut gibi meyveler yenilmelidir" diyor.

Bağırsaklar lahanayla mutlu
Hemoroit, neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. , şikayetlerinden kurtulmak için bol su içilmesini öneriyor. "Kışın lahana, ıspanak, brokoli, pırasa gibi bol lifli gıdalar ile elma armut gibi meyveler yenilmelidir" diyor.

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