Hemoroit, neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faruk Özkul, hemoroit şikayetlerinden kurtulmak için bol su içilmesini öneriyor. "Kışın lahana, ıspanak, brokoli, pırasa gibi bol lifli gıdalar ile elma armut gibi meyveler yenilmelidir" diyor.
- Sağlık
- 17.11.2019
- Gazete
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