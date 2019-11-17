Egzama, en sık görülen cilt hastalıkları arasında bulunuyor. Uzmanlar, bu hastalığın şikayetlerini azaltan doğal yağları açıklıyor:
Badem yağı: Cildi nemlendirir. Egzamayı tedavi eder.
Ardıç yağı: Antiseptiktir. Cilt hastalıklarını tedavi eder.
Menekşe yağı: Egzamadan dolayı oluşan kaşıntıyı giderir.
Çörek otu yağı: Egzamalı bölgeye sürüldüğünde derideki hasarı giderir.
Badem yağı: Cildi nemlendirir. Egzamayı tedavi eder.
Ardıç yağı: Antiseptiktir. Cilt hastalıklarını tedavi eder.
Menekşe yağı: Egzamadan dolayı oluşan kaşıntıyı giderir.
Çörek otu yağı: Egzamalı bölgeye sürüldüğünde derideki hasarı giderir.
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