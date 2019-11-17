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ya doğal çözüm! İşte egzamayı azaltan yağlar

, en sık görülen cilt hastalıkları arasında bulunuyor. Uzmanlar, bu hastalığın şikayetlerini azaltan doğal yağları açıkladı. İşte egzamayı azaltan doğal yağlar...

Egzamaya doğal çözüm
Egzama, en sık görülen cilt hastalıkları arasında bulunuyor. Uzmanlar, bu hastalığın şikayetlerini azaltan doğal yağları açıklıyor:

Badem yağı: Cildi nemlendirir. Egzamayı tedavi eder.

Ardıç yağı: Antiseptiktir. Cilt hastalıklarını tedavi eder.

Menekşe yağı: dan dolayı oluşan kaşıntıyı giderir.

Çörek otu yağı: Egzamalı bölgeye sürüldüğünde derideki hasarı giderir.

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